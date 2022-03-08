У містах Білорусі в неділю затримано понад 580 учасників протесту

У Білорусі тривають акції протесту. Правозахисний центр "Весна" повідомив про 585 затриманих.
Також на сайті організації є імена затриманих. Крім мирних громадян, було затримано більше ніж 40 журналістів, які висвітлювали акції протесту, більшість потім відпустили.
Акції проходили в Мінську, Березівці, Бресті, Бобруйську, Вітебську, Гомелі, Гродно, Жлобіні, Кобрині, Могильові, Молодечно, Пружанах, Солігорську.
Також на сайті організації є імена затриманих. Крім мирних громадян, було затримано більше ніж 40 журналістів, які висвітлювали акції протесту, більшість потім відпустили.
Акції проходили в Мінську, Березівці, Бресті, Бобруйську, Вітебську, Гомелі, Гродно, Жлобіні, Кобрині, Могильові, Молодечно, Пружанах, Солігорську.
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