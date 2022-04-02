У горах Грузії загинув альпініст з України

08:43 06 липня Київ, Україна

Під час спуску з вершини гори Тетнульд зірвався зі схилу на висоті 3,4 тисячі метрів український альпініст Анатолій Мрачковський.



Трагедія сталася 2 липня. Про це повідомляє Федерація альпінізму і скелелазіння міста Київ.





Сходження проходило в рамках навчально-тренувальних зборів, які проводила Федерація.



57-річний Мрачковський був вертольотом доставлений в місцеву лікарню. Лікарі нічим не змогли допомогти альпіністові.

"Анатолій не вперше брав участь в навчально-тренувальних зборах, а також самостійно ходив в гори з друзями. Був на таких вершинах як пік Леніна, Казбек, Маттерхорн. Дуже багато ходив в рідних Карпатах", - йдеться в повідомленні.

Наразі вживаються зусилля щодо доставлення тіла українця на батьківщину.