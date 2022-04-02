У горах Грузії загинув альпініст з України

Під час спуску з вершини гори Тетнульд зірвався зі схилу на висоті 3,4 тисячі метрів український альпініст Анатолій Мрачковський.
Трагедія сталася 2 липня. Про це повідомляє Федерація альпінізму і скелелазіння міста Київ.
Трагедія сталася 2 липня. Про це повідомляє Федерація альпінізму і скелелазіння міста Київ.
Сходження проходило в рамках навчально-тренувальних зборів, які проводила Федерація.
57-річний Мрачковський був вертольотом доставлений в місцеву лікарню. Лікарі нічим не змогли допомогти альпіністові.
Наразі вживаються зусилля щодо доставлення тіла українця на батьківщину.
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