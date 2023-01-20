У Google скоротять близько 12 тисяч робочих місць

17:57 20 січня Київ, Україна





Гендиректор Сундар Пічаї в електронному листі співробітникам пояснив, що скорочення стосуватимуться робочих місць по всьому світу та по всій компанії. Він додав, що бере на себе повну відповідальність за рішення, "які привели нас сюди".



Як пише агентство, Google приєднався до низки інших технологічних гігантів, які різко скоротили штат на тлі падіння світової економіки та стрімкого зростання інфляції.



Раніше Meta, Twitter та Amazon зробили аналогічні кроки. Материнська компанія Google анонсувала скорочення близько 12 тисяч робочих місць або понад 6% її робочої сили у світі. Про це 20 січня повідомило агентство Bloomberg.Гендиректор Сундар Пічаї в електронному листі співробітникам пояснив, що скорочення стосуватимуться робочих місць по всьому світу та по всій компанії. Він додав, що бере на себе повну відповідальність за рішення, "які привели нас сюди".Як пише агентство, Google приєднався до низки інших технологічних гігантів, які різко скоротили штат на тлі падіння світової економіки та стрімкого зростання інфляції.Раніше Meta, Twitter та Amazon зробили аналогічні кроки.

"Завдяки стійкому пошуковому бізнесу, компанії вдавалося довше за інші технологічні холдинги уникати значних скорочень робочої сили. Але вона стикається із уповільненням зростання цифрової реклами, а її підрозділ хмарних обчислень продовжує відставати від Amazon та Microsoft», - йдеться у статті.

Пічаї підкреслив, що перед компанією відкриваються "значні можливості" у сфері штучного інтелекту - ключової інвестиційної сфери, де Google стикається з різким зростанням конкуренції останнім часом.



Колишні співробітники Google у США протягом 16 тижнів отримуватимуть вихідну допомогу та пів року - оплату страховки. Їм також будуть виплачені премії за 2022 рік та залишки відпускних. Співробітники в інших країнах матимуть підтримку залежно від умов місцевого законодавства.



У жовтні прибуток компанії знизився на 27%, до 13,9 мільярда доларів порівняно з попереднім роком. Тоді Пічаї заявив, що Google скоротить свої витрати, а фінансова директорка Рут Порат заявила, що кількість нових робочих місць у четвертому кварталі скоротиться більш ніж наполовину, порівняно з попереднім періодом.



В останні місяці Google зробив низку кроків зі скорочення витрат, скасувавши наступне покоління свого ноутбука Pixelbook і назавжди закривши хмарний ігровий сервіс Stadia.