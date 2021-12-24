У Гомелі поховають жертву білоруських протестів

Сьогодні, 16 серпня, відбудуться похорони Олександра вихор, який загинув під час масових протестів у Білорусі. Він став другою жертвою силовиків. Прощання відбудеться в Гомелі - на батьківщині молодої людини.

За словами родичів, 25-річний хлопець був затриманий 9 серпня, коли їхав до своєї дівчини. Тільки 12 серпня стало відомо, що його вже немає в живих

"Воскресіння, 12:00, Костюковка, храм Архангела Михайла. Квіти, прапори, лампади і свічі", - йдеться в повідомленні ЗМІ.

Нагадаємо, що першою жертвою білоруських силовиків став активіст Олександр Тарайковскій. Він загинув в Мінську 10 серпня. З ним попрощалися в суботу, 15 серпня.