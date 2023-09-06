У Гімалаях зливи забрали життя понад 50 людей

В індійських Гімалаях внаслідок жорстоких злив і викликаних ними інших стихійних лих вже півсотні людей втратили життя.
Згідно з інформацією, поширеною агентством Сіньхуа, негода уразила гірський штат Хімачал-Прадеш.
Офіційні особи наголошують, що десятки людей залишаються недоступними для рятувальників, і страшно припускати, що кількість загиблих може зрости у геометричній прогресії.
Згідно з інформацією, поширеною агентством Сіньхуа, негода уразила гірський штат Хімачал-Прадеш.
Офіційні особи наголошують, що десятки людей залишаються недоступними для рятувальників, і страшно припускати, що кількість загиблих може зрости у геометричній прогресії.
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