У Німеччині зареєстровано понад 1,2 мільйона українських біженців

15:08 28 вересня Київ, Україна

У Німеччині перебуває понад 1,2 млн біженців із України. Про це повідомила пресслужба Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини.



Під час зустрічі делегації Офісу омбудсмена з командою посольства України у ФРН було обговорено дотримання прав українських біженців у Німеччині, а також з якими проблемами звертаються до омбудсмена українці, які проживають за кордоном.



Зазначається, що у майбутньому планується відкриття культурного центру для українців у Німеччині, а також чотирьох українських шкіл.



Раніше повідомлялося, що у Німеччині було зареєстровано понад 900 тисяч українських біженців.