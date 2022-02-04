У Німеччині заборонили мовлення пропагандистів із Russia Today

08:09 04 лютий Київ, Україна

Комісія з ліцензування та нагляду за засобами масової інформації Німеччини винесла розпорядження про припинення мовлення каналу RT DE.



Про це повідомили на сайті регулятора.



Причиною заборони стала відсутність ліцензії. Тепер телеканал не має права мовити через супутник, інтернет, мобільні програми та у смарт телевізорах.



Минулого року адміністрація відеоплатформи YouTube заблокувала два канали Russia Today, які працювали в Німеччині, адже там розповсюджували брехливі новини про коронавірус. Незабаром пропагандистський канал отримав сербську мовну ліцензію та розпочав трансляцію в Німеччині. До цього пропагандисти безрезультатно намагалися отримати цей дозвіл у Люксембурзі.



Німецька комісія з ліцензування та нагляду за ЗМІ наголосила, що європейське законодавство не дає каналу можливості посилатися на будь-які інші дозволи на роботу.



У Russia Today вже пообіцяли оскаржити це рішення. Головред ресурсу Маргарита Симоньян заявила, що телеканал "має всі права на мовлення в Німеччині та інших 32 країнах Європи", адже рішення регулятора стосуються нібито компанії RT DE Productions, а не RT DE.

“Це повна нісенітниця. Ми не припинимо мовлення”, – написала вона у Телеграм.

У ситуацію також втрутилося російське МЗС, де пообіцяли розпочати реалізацію "відповідних заходів" щодо акредитованих у Росії німецьких ЗМІ.