У Німеччині в жовтні стартує судовий процес у справі 100-річного охоронця концтабору

07:09 02 серпня Київ, Україна

Охоронець концтабору Заксенхаузен, який функціонував на півночі Берліна і в чиїх стінах загинуло понад 20 тисяч осіб, знову постане перед законом. На сьогодні чоловікові вже виповнилося 100 років.

Про це повідомила газета Welt.



Відзначається, що судовий процес почнеться в жовтні.



Ім'я підсудного і конкретні звинувачення видання не уточнює. Відомо, що чоловік служив охоронцем в концтаборі з 1942 по 1945 рік. Голова суду Франк Штарк уточнив, що, з огляду на вік, він братиме участь в засіданнях від двох до двох з половиною годин на день.



Як підкреслив адвокат Томас Вальтер, який представить в суді інтереси одного зі співпозивачів, подібні процеси необхідні.



"Багато позивачів в такому ж віці, як і обвинувачений, і сподіваються на встановлення справедливості", - заявив він.



Нагадаємо, табір Заксенхаузен розташовувався в Оранієнбурзі на північ від Берліна. Він був відкритий в 1936 році.



За роки свого існування через нього пройшли понад 200 тисяч осіб. Десятки тисяч в'язнів було вбито, в тому числі в результаті медичних експериментів, що проводилися на них.