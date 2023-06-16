У Німеччині судять громадянку Росії за схвалення вторгнення Росії в Україну

У Кельні розпочався суд над Оленою Ковбасниковою за публічне схвалення російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє DW.
Олена Колбаснікова, уродженка України та громадянка Росії, звинувачується за статтею 140 п. 2 Кримінального кодексу ФРН - "схвалення злочинів".
Суд їй звинувачує за висловлювання, зроблені на проросійській демонстрації 8 травня 2022 року, в яких вона висловила підтримку агресивній війні проти України, як уточнив представник суду.
За доказом провини Колбасникова загрожує позбавлення волі до трьох років або грошовий штраф.
Торік Колбаснікова, яка проживає в Кельні, організувала великомасштабний автопробіг на підтримку росії, який став наймасштабнішим у Німеччині. Вона була співорганізатором інших проросійських акцій, включаючи захід 6 травня 2023 року.
Олена Колбаснікова відкидає звинувачення, висловлюючись про переслідування з боку німецької влади. Вона вважає себе жертвою і стверджує, що її переслідують через свої погляди. ЗМІ у Німеччині позначають її як "путінську фанатку" або членку "фан-клубу путіна".
Олена Колбаснікова, уродженка України та громадянка Росії, звинувачується за статтею 140 п. 2 Кримінального кодексу ФРН - "схвалення злочинів".
Суд їй звинувачує за висловлювання, зроблені на проросійській демонстрації 8 травня 2022 року, в яких вона висловила підтримку агресивній війні проти України, як уточнив представник суду.
За доказом провини Колбасникова загрожує позбавлення волі до трьох років або грошовий штраф.
Торік Колбаснікова, яка проживає в Кельні, організувала великомасштабний автопробіг на підтримку росії, який став наймасштабнішим у Німеччині. Вона була співорганізатором інших проросійських акцій, включаючи захід 6 травня 2023 року.
Олена Колбаснікова відкидає звинувачення, висловлюючись про переслідування з боку німецької влади. Вона вважає себе жертвою і стверджує, що її переслідують через свої погляди. ЗМІ у Німеччині позначають її як "путінську фанатку" або членку "фан-клубу путіна".
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