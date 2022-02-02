У Німеччині скоєно напад на синагоги

На тлі загострення ситуації між Ізраїлем і Палестиною в низці німецьких міст скоєно напад на синагоги.
Про це повідомляють німецькі ЗМІ.
Так, в Бонні вхід в синагогу закидали камінням, там же підпалили прапор Ізраїлю. Затримано двох підозрюваних чоловіків.
У Мюнстері біля синагоги також зібралася група молодих чоловіків, які підпалили прапор Ізраїлю, сама синагога залишилася неушкодженою. Пізніше поліція затримала 13 підозрюваних. В обох випадках розслідування перейняв відділ земельного відомства з кримінальних справ Північного Рейну - Вестфалії, що займається політично мотивованими злочинами.
Крім того, 10 травня поліція Дюссельдорфа почала розслідування у зв'язку зі спробою вандалізму біля пам'ятної дошки на місці колишньої синагоги. Невідомі спробували підпалити меморіал, але вогонь згас до приїзду пожежників.
10 травня Ізраїль завдав ударів у відповідь по терористах угруповання ХАМАС в Секторі Гази після того, як бойовики випустили ракети в напрямку Єрусалима. У вівторок, 11 травня, з Сектора Гази випустили ще 40 ракет по містах на півдні Ізраїлю.
З обох сторін є жертви. 12 травня Рада Безпеки ООН вдруге за три дні проведе екстрені консультації по обговоренню поточної ескалації в Ізраїлі та Палестині.
Про це повідомляють німецькі ЗМІ.
Так, в Бонні вхід в синагогу закидали камінням, там же підпалили прапор Ізраїлю. Затримано двох підозрюваних чоловіків.
У Мюнстері біля синагоги також зібралася група молодих чоловіків, які підпалили прапор Ізраїлю, сама синагога залишилася неушкодженою. Пізніше поліція затримала 13 підозрюваних. В обох випадках розслідування перейняв відділ земельного відомства з кримінальних справ Північного Рейну - Вестфалії, що займається політично мотивованими злочинами.
Крім того, 10 травня поліція Дюссельдорфа почала розслідування у зв'язку зі спробою вандалізму біля пам'ятної дошки на місці колишньої синагоги. Невідомі спробували підпалити меморіал, але вогонь згас до приїзду пожежників.
10 травня Ізраїль завдав ударів у відповідь по терористах угруповання ХАМАС в Секторі Гази після того, як бойовики випустили ракети в напрямку Єрусалима. У вівторок, 11 травня, з Сектора Гази випустили ще 40 ракет по містах на півдні Ізраїлю.
З обох сторін є жертви. 12 травня Рада Безпеки ООН вдруге за три дні проведе екстрені консультації по обговоренню поточної ескалації в Ізраїлі та Палестині.
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