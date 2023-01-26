У Німеччині викрили російського шпигуна

14:14 26 січня Київ, Україна

У Німеччині чоловіка підозрюють у тому, що він доставив у рф секретну інформацію, яку збирав співробітник BND.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Карлсруе.

Чоловіка, Артура Є., підозрюють у тому, що він доставив у рф секретну інформацію, яку збирав співробітник BND, і передав її російській секретній службі.

Кур'єра було заарештовано ще в неділю, 22 січня, коли він прибув зі США в аеропорт Мюнхена. Затриманий є громадянином Німеччини та не є штатним співробітником BND.

Обвинувачений підозрюється у пособництві у державній зраді.

Розслідування проводилося в тісній співпраці з Федеральною службою розвідки та за підтримки Федерального бюро розслідувань США.

Обвинуваченого було доставлено до слідчого судді Федерального суду 23 січня 2023 року. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.