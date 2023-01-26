У Німеччині викрили російського шпигуна

У Німеччині чоловіка підозрюють у тому, що він доставив у рф секретну інформацію, яку збирав співробітник BND.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Карлсруе.
Чоловіка, Артура Є., підозрюють у тому, що він доставив у рф секретну інформацію, яку збирав співробітник BND, і передав її російській секретній службі.
Кур'єра було заарештовано ще в неділю, 22 січня, коли він прибув зі США в аеропорт Мюнхена. Затриманий є громадянином Німеччини та не є штатним співробітником BND.
Обвинувачений підозрюється у пособництві у державній зраді.
Розслідування проводилося в тісній співпраці з Федеральною службою розвідки та за підтримки Федерального бюро розслідувань США.
Обвинуваченого було доставлено до слідчого судді Федерального суду 23 січня 2023 року. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Карлсруе.
Чоловіка, Артура Є., підозрюють у тому, що він доставив у рф секретну інформацію, яку збирав співробітник BND, і передав її російській секретній службі.
Кур'єра було заарештовано ще в неділю, 22 січня, коли він прибув зі США в аеропорт Мюнхена. Затриманий є громадянином Німеччини та не є штатним співробітником BND.
Обвинувачений підозрюється у пособництві у державній зраді.
Розслідування проводилося в тісній співпраці з Федеральною службою розвідки та за підтримки Федерального бюро розслідувань США.
Обвинуваченого було доставлено до слідчого судді Федерального суду 23 січня 2023 року. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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