У Німеччині проводять операцію проти правих екстремістів, які планували штурм Бундестагу

11:11 07 грудня Київ, Україна

У Німеччині з ранку 7 грудня тисячі поліціянтів ведуть обшуки у понад сотні приміщень за підозрою у підготовці державного перевороту.



Про це повідомляє Zeit.

"Три тисячі поліціянтів зранку обшукують понад 130 будинків та квартир по всій Німеччині", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, проведено масштабну операцію проти так званих "рейхсбюргерів" - готових до насильства учасників праворадикального руху, які не визнають існування ФРН. У причетності до підготовки до держперевороту підозрюють 52 особи. 25 підозрюваних уже заарештовано.



Серед підозрюваних є екскомандир підрозділу спецзагону німецького Бундесверу, політики, а також представник німецького дворянства.

"Це один із найбільших процесів у справі про тероризм за багато років. Вона відрізняється від подібних справ не лише своєю розмірністю та широко розгалуженою структурою з різними підгрупами, а й складом обвинувачених: кажуть, що змовниками були також принц із давнього німецького дворянського роду та колишній член парламенту від AfD (Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини") Біргіт Мальзак-Вінкеманн, а також екскомандир спеціального підрозділу Бундесверу", - наголошується в повідомленні

Правоохоронці також перевіряють зв'язки бунтівників із росією. Серед затриманих за підозрою у підготовці держперевороту у Німеччині є громадянка росії, заявили в Генпрокуратурі ФРН.



У середу вранці, за кілька хвилин до початку обшуку, один із підозрюваних написав у Telegram: "Все зміниться: колишні прокурори та судді, а також відповідальні керівники органів охорони здоров'я та їхні куратори скоро опиняться в Нюрнберзі 2.0".



Згідно з висновками слідчих, змовницька структура поділялася на політичне крило, що отримало назву "Рада", та військове крило, завданням якого було збройне повстання. За версією слідства, окремі змовники силовиків, серед іншого, розглядали напад на Бундестаг та захоплення депутатів у заручники.