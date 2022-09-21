У Німеччині проводять обшуки в одного з найбагатших російських олігархів

13:56 21 вересня Київ, Україна

Німецькі правоохоронці проводять обшуки в баварському маєтку одного з найбагатших російських олігархів - Алішера Усманова.

Про це повідомляє Spiegel.



Йдеться про кілька об'єктів у власності Усманова в районі озера Тегернзеє, що за 60 км на південь від Мюнхена. Як зазначається, після 2014 року Усманов значну частину часу проживав саме там. Обшук проводять 250 співробітників Федеральної кримінальної поліції та служби розслідувань податкової. Місяцями перед цим слідчі збирали інформацію, яка стала підставою для цього.



Метою обшуку є пошук доказів у розслідуванні щодо Усманова за підозрами щодо порушення законодавства про торгівлю, відмивання коштів та ухилення від сплати податків. Неофіційно видання дізналося, що за період з 2014 по 2022 рік Усманов у Німеччині міг ухилитися від сплати податків із доходів та подарунків на 555 млн євро.



Частково джерелом підозр проти Усманова став витік так званих "Панамських документів" - з них випливає, що олігарх, можливо, приховав значний статок та доходи завдяки офшорам та заплутаній структурі власності компаній. Наприклад, Усманов вважається співвласником компанії, зареєстрованої на Віргінських островах. У 2014 році частину його власності там придбав інший підприємець, і Усманов теоретично мав би сплатити до німецького бюджету податок, але невідомо, чи це зробив. Також Усманов міг приховувати від німецьких податкових органів значні дивіденди від своїх акцій у росії.



Німецькі органи активніше зацікавилися Усмановим після того, як він потрапив до списку санкцій ЄС у зв'язку з війною росії проти України - оскільки є особою з близького оточення путіна.