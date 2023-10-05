У Німеччині провели обшуки в об'єктах нерухомості, що належать Усманову

На півдні Німеччини правоохоронці та митники провели обшуки в кількох об'єктах нерухомості, що належать російському олігарху Алішеру Усманову, у зв'язку з замороженими відповідно до санкцій Європейського Союзу активами.
Про це повідомило агентство Reuters.
Спеціальна комісія, відома як "Матрьошка", створена санкційним управлінням німецької митниці, зазначила, що обшуки проводились у об’єктах нерухомості у Великому Мюнхені та Тегернзе в Баварії. Ця спеціальна комісія діяла виходячи з судового ордера.
Раніше у вересні 2022 року поліція Німеччини здійснила обшуки на віллі Усманова в курортному містечку Роттах-Егерн на березі Тегернзе, але суд згодом визнав ці обшуки незаконними.
На Усманова, відомого своїми близькими відносинами з російським президентом володимиром путіним, були накладені санкції Заходу після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
За даними Spiegel, слідство звинувачує Усманова в несплаті податків у сумі 555 мільйонів євро до бюджету Німеччини за період з 2014 по 2022 рік.
Про це повідомило агентство Reuters.
Спеціальна комісія, відома як "Матрьошка", створена санкційним управлінням німецької митниці, зазначила, що обшуки проводились у об’єктах нерухомості у Великому Мюнхені та Тегернзе в Баварії. Ця спеціальна комісія діяла виходячи з судового ордера.
Раніше у вересні 2022 року поліція Німеччини здійснила обшуки на віллі Усманова в курортному містечку Роттах-Егерн на березі Тегернзе, але суд згодом визнав ці обшуки незаконними.
На Усманова, відомого своїми близькими відносинами з російським президентом володимиром путіним, були накладені санкції Заходу після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
За даними Spiegel, слідство звинувачує Усманова в несплаті податків у сумі 555 мільйонів євро до бюджету Німеччини за період з 2014 по 2022 рік.
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