У Німеччині пройшов протест проти постачання зброї Україні

Декілька сотень людей вночі, 26 січня, вийшли на вулиці Мюнхена на акцію протесту проти постачання озброєнь Україні.
Організаторами акції є «мирна ініціатива» «Мюнхен підводиться», створена наприкінці 2021 року.
Її представники заявили, що "виступають за дипломатичне врегулювання конфліктів".
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
В анонсі до акції протесту організатори заявляли, що «виступають за мир без санкцій та зброї».
Перед цим організація «Мюнхен підводиться» проводила демонстрацію проти конференції з безпеки.
Організаторами акції є «мирна ініціатива» «Мюнхен підводиться», створена наприкінці 2021 року.
Її представники заявили, що "виступають за дипломатичне врегулювання конфліктів".
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
В анонсі до акції протесту організатори заявляли, що «виступають за мир без санкцій та зброї».
Перед цим організація «Мюнхен підводиться» проводила демонстрацію проти конференції з безпеки.
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