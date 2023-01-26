У Німеччині пройшов протест проти постачання зброї Україні

11:43 26 січня Київ, Україна

Декілька сотень людей вночі, 26 січня, вийшли на вулиці Мюнхена на акцію протесту проти постачання озброєнь Україні.

Організаторами акції є «мирна ініціатива» «Мюнхен підводиться», створена наприкінці 2021 року.

Її представники заявили, що "виступають за дипломатичне врегулювання конфліктів".

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

В анонсі до акції протесту організатори заявляли, що «виступають за мир без санкцій та зброї».

Перед цим організація «Мюнхен підводиться» проводила демонстрацію проти конференції з безпеки.