У Німеччині пройдуть найбільші в історії НАТО повітряні навчання

Німеччина готується до найбільших в історії НАТО навчань з розгортання повітряних сил Air Defender 23, які розпочнуться наступного тижня.
Про це повідомляє The Guardian.
Як пише видання з посиланням на заяву офіційних осіб, йдеться про демонстрацію сили, покликаної справити враження на союзників та потенційних противників, таких як Росія.
У навчаннях візьмуть участь 10 тисяч військових та 250 літаків із 25 країн, які реагуватимуть на імітацію нападу на країну НАТО. Тільки Сполучені Штати відправляють 2 тисячі військовослужбовців ВПС Національної гвардії США та близько 100 літаків для участі у навчаннях 12-23 червня.
Як пише видання з посиланням на заяву офіційних осіб, йдеться про демонстрацію сили, покликаної справити враження на союзників та потенційних противників, таких як Росія.
У навчаннях візьмуть участь 10 тисяч військових та 250 літаків із 25 країн, які реагуватимуть на імітацію нападу на країну НАТО. Тільки Сполучені Штати відправляють 2 тисячі військовослужбовців ВПС Національної гвардії США та близько 100 літаків для участі у навчаннях 12-23 червня.
Хоча навчання планувалося протягом кількох років, повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 р. змусило НАТО серйозно підготуватися до нападу на свою територію, пише видання.
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