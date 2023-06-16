У Німеччині пройдуть найбільші в історії НАТО повітряні навчання

15:03 07 червня Київ, Україна

Німеччина готується до найбільших в історії НАТО навчань з розгортання повітряних сил Air Defender 23, які розпочнуться наступного тижня.

Про це повідомляє The Guardian.



Як пише видання з посиланням на заяву офіційних осіб, йдеться про демонстрацію сили, покликаної справити враження на союзників та потенційних противників, таких як Росія.



У навчаннях візьмуть участь 10 тисяч військових та 250 літаків із 25 країн, які реагуватимуть на імітацію нападу на країну НАТО. Тільки Сполучені Штати відправляють 2 тисячі військовослужбовців ВПС Національної гвардії США та близько 100 літаків для участі у навчаннях 12-23 червня.

"Вчення продемонструє спритність та швидкість наших союзницьких сил у НАТО як сил першого реагування. Я була б дуже здивована, якби хтось із світових лідерів не взяв до уваги те, що це демонструє з погляду духу цього альянсу, а отже й сили цього альянсу. Це стосується і путіна”, - заявила посол США в Німеччині Емі Гутманн.

Хоча навчання планувалося протягом кількох років, повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 р. змусило НАТО серйозно підготуватися до нападу на свою територію, пише видання.