У Німеччині після повені із землі вимило сотні боєприпасів Другої світової

08:39 18 серпня Киев, Украина

Жахлива повінь, яку пережив народ Німеччини цього літа, все ж мала і одну позитивну деталь. Вона очистила німецьку землю від слідів минулої війни. Потоки води, що затопили захід Німеччини, винесли на поверхню 350 кілограмів боєприпасів часів Другої світової війни. Про це повідомляє dpa в середу, 18 серпня.

Серед небезпечних знахідок переважають патрони, гранати і піротехніка. 22 знахідки зроблені в долині притоки Рейну - річки Ар на території Північного Рейну-Вестфалії. Регіон особливо постраждав від паводків.

У свою чергу місцева служба знешкодження боєприпасів заявила, що всі знайдені боєприпаси вже знищені.

Нагадаємо, що кількість жертв повені в Німеччині досягла 175 осіб. Зниклими безвісти, як і раніше, числяться більше ніж 150 осіб - рятувальники не сподіваються, що серед них є ті, що вижили.

Також повідомлялося, що обсяг допомоги складе близько €30 млрд. Гроші підуть на відновлення постраждалих від повені регіонів - Рейнланд-Пфальца і Північного Рейну - Вестфалії.