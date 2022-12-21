У Німеччині засудили 97-річну стенографістку концтабору за співучасть у вбивствах понад 10 тисяч людей

08:32 21 грудня Київ, Україна





Про це повідомляє видання DW.



З червня 1943 по квітень 1945 року Ірмгард Ф. була вільнонайманою працівницею табору смерті Штутгоф, розташованого поблизу окупованого нацистами Гданська. Жінка працювала стенографісткою та секретаркою.



Звинувачення заявило, що її канцелярська робота "забезпечувала безперебійне функціонування табору" і що жінка знала "про всі випадки та події у Штутгофі".



За оцінками, у Штутгофі загинули 65 тисяч людей, включаючи єврейських в'язнів, польських партизанів та радянських російських військовополонених. Крім медичних експериментів табір був відомий виробництвом мила з людських тіл.



97-річну жінку судили у суді для неповнолітніх, оскільки на момент скоєння злочину їй було лише 18–19 років. Прокурори вимагали для неї умовного покарання на два роки, що є максимальним терміном без ув'язнення. Суд на півночі Німеччини визнав колишню секретарку нацистського концтабору Штутгофа Ірмгард Ф. винною у співучасті у вбивстві понад 10 тисяч людей. Жінка отримала два роки умовного покарання.Про це повідомляє видання DW.З червня 1943 по квітень 1945 року Ірмгард Ф. була вільнонайманою працівницею табору смерті Штутгоф, розташованого поблизу окупованого нацистами Гданська. Жінка працювала стенографісткою та секретаркою.Звинувачення заявило, що її канцелярська робота "забезпечувала безперебійне функціонування табору" і що жінка знала "про всі випадки та події у Штутгофі".За оцінками, у Штутгофі загинули 65 тисяч людей, включаючи єврейських в'язнів, польських партизанів та радянських російських військовополонених. Крім медичних експериментів табір був відомий виробництвом мила з людських тіл.97-річну жінку судили у суді для неповнолітніх, оскільки на момент скоєння злочину їй було лише 18–19 років. Прокурори вимагали для неї умовного покарання на два роки, що є максимальним терміном без ув'язнення.



Своєї провини не визнала

На початку процесу адвокат підсудної озвучив її позицію: Ірмгард Ф. не заперечує Голокост, але своєї провини не визнає. Сама вона мовчала протягом практично всього розгляду справи. Лише 6 грудня вже після дебатів заявила: "Я жалкую про все, що сталося. Я шкодую, що на той час перебувала у Штутгофі. Це все що я можу сказати".