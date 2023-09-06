У Німеччині схвалили закон, що спрощує зміну імені та статі

09:59 24 серпня Київ, Україна

Уряд Німеччини в середу схвалив закон про самовизначення, що дозволяє людям легше змінювати стать та ім'я.



Про це пише німецьке видання Deutsche Welle.



Запропонований закон "Про самовизначення" дозволяє вносити зміни щодо простої процедури у державних органах РАЦС.

"Ця реформа служить для захисту меншин, які тривалий час зазнавали дискримінації, і є соціально-політичним прогресом", - сказала міністр сім'ї Німеччини Ліза Паус.

Згідно з чинними правилами, люди повинні подати дві психологічні доповіді, щоб змінити документи. Проте остаточне рішення ухвалюється окружним судом. Люди, які пройшли цей процес, скаржилися, що він тривалий, дорогий і принизливий.



Законопроєктом передбачено, що тепер реєстрація змін має проводитись за три місяці до подання декларації. Після зміни настає річний період блокування нової зміни. Для дітей до 14 років батьки подають необхідну декларацію до РАЦСу. Підлітки від 14 років можуть робити це самостійно, але лише за згодою батьків.



Реформа також запобігатиме розголошенню попередньої статі особи проти її волі та накладатиме відповідні штрафи. В уряді заявили, що закон не дозволить людям уникнути кримінального переслідування, змінивши ім'я та стать.