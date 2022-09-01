У Німеччині пояснили причину проблем із доставкою озброєнь для України

13:35 25 серпня Київ, Україна

Німеччина не може надати Україні затребуваних обсягів озброєнь через їхній брак, заявила в інтерв'ю ZDF глава МЗС ФРН Анналена Бербок.

"Далі поставки озброєння з ФРН будуть непростою справою. Причина - недостатнє оснащення власних військ", - йдеться у повідомленні.

"На жаль, наше становище таке, що ми маємо абсолютний дефіцит власних запасів", - сказала Бербок.

За її словами, оборонній промисловості Німеччини довелося виготовляти обладнання спеціально для України.



Міністр наголосила на необхідності нових поставок озброєнь Україні восени, зокрема, найближчим часом Німеччина передасть ЗСУ системи ППО Irris-T.



Також Бербок визнала погіршення відносин Німеччини з країнами Східної Європи та Балтії, яким ФРН мала передати нові озброєння замість старішого, яке країни передали Україні. Вона зазначила, що постачання важких озброєнь ФРН до Східної Європи йшло "нерішуче".