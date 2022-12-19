У Німеччині стурбовані візитом путіна до білорусі

У Німеччині занепокоєно сприймають візит президента російської федерації володимира путіна в білорусь.
Про це заявив офіційний представник канцлера Німеччини Штеффен Гебештрайт.
Занепокоєння, за його словами, викликане неясністю відповіді на "питання про роль білорусі в агресивній війні росії проти України та можливу подальшу модифікацію, трансформацію цієї ролі".
Гебештрайт нагадав, що досі білорусь як мінімум допомагає росії в цьому, надаючи російським військовим свою територію для розгортання військ та свій повітряний простір для російських бойових літаків.
На питання про те, чи очікує офіційний Берлін формального вступу білорусі у війну проти України, Гебештрайт сказав:
Нагадаємо, 19 грудня до мінська прибув президент росії володимир путін; повідомляють, що увагу від його борту відволікали ще двома літаками.
Представник кремля заявив, що путін нібито не збирається змушувати лукашенка безпосередньо брати участь у війні проти України.
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