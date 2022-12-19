У Німеччині стурбовані візитом путіна до білорусі

18:22 19 грудня Київ, Україна

У Німеччині занепокоєно сприймають візит президента російської федерації володимира путіна в білорусь.



Про це заявив офіційний представник канцлера Німеччини Штеффен Гебештрайт.



Занепокоєння, за його словами, викликане неясністю відповіді на "питання про роль білорусі в агресивній війні росії проти України та можливу подальшу модифікацію, трансформацію цієї ролі".



Гебештрайт нагадав, що досі білорусь як мінімум допомагає росії в цьому, надаючи російським військовим свою територію для розгортання військ та свій повітряний простір для російських бойових літаків.



На питання про те, чи очікує офіційний Берлін формального вступу білорусі у війну проти України, Гебештрайт сказав:

"Я не хотів використати таке формулювання, але білоруська допомога може нарощуватися, тому і такий варіант виявляється у сфері можливого".



Нагадаємо, 19 грудня до мінська прибув президент росії володимир путін; повідомляють, що увагу від його борту відволікали ще двома літаками.



Представник кремля заявив, що путін нібито не збирається змушувати лукашенка безпосередньо брати участь у війні проти України.