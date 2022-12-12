У Німеччині почали розглядати питання про будівництво бомбосховищ

08:49 12 грудня Київ, Україна

На тлі війни в Україні, німецькі депутати почали вимагати від Міністерства внутрішніх справ розглянути питання про будівництво нових сучасних бомбосховищ.



Про це у неділю, 11 грудня, повідомляє Bild.



Зокрема, депутат Бундестагу Андре Бергеггер заявив, що "заощаджувати на безпеці та цивільному захисті зараз не можна".



Представники земель вимагають виділити на ремонт наявних та будівництво бомбосховищ 10 млрд євро.



Зазначимо, що інвентаризація наявних бомбосховищ на території Німеччини має завершитись до весни 2023 року. Нині у країні діє лише 600 підготовлених укриттів, у яких зможуть розміститися близько 500 тисяч осіб.



Видання уточнює, що більшість цивільних бункерів у Німеччині демонтували після закінчення холодної війни, деякі були зруйновані після завершення Другої світової війни.