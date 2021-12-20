У Німеччині обрали нового канцлера, ним став Олаф Шольц

У Німеччині 63-річного Олафа Шольца затверджено на посаді канцлера. Він замінив Ангелу Меркель, яка пропрацювала на цій посаді 16 років.

За його кандидатуру проголосував німецький парламент, де його коаліція має значну більшість (395 голосів).

Шольц очолить трипартійний уряд, сформований з його соціал-демократичної партії разом із «зеленими» та вільними демократами.

Наприкінці вересня Шольц привів соціал-демократів до перемоги на виборах. Він позиціонував себе як кандидата, який продовжує курс його попередниці Меркель, адже грав ключову роль у її уряді як віцеканцлер.

Після завершення виборів партія Шольца працювала із «зеленими» та вільними демократами над коаліційною угодою, яку було підписано 7 грудня.

Відомо, що новий уряд має амбітні плани щодо боротьби зі зміною клімату завдяки відмові від вугілля та переходу на «зелену» енергетику.. Проте пріоритет – боротьба з коронавірусною пандемією.

Отже, передача влади знаменує кінець 31-річної політичної кар'єри Ангели Меркель.