У Німеччині заарештували бізнесмена за постачання росії деталей для безпілотників

19:09 29 серпня Київ, Україна

У Німеччині заарештовано громадянина ФРН російського походження за підозрою у постачанні росії деталей для виробництва безпілотників.



Про це повідомляє німецька Генпрокуратура.

"Вчора (28 серпня - ред.) генеральний прокурор видав ордер на арешт німецько-російського громадянина Вальдемара В. Слідчий суддя федерального суду вручив ордер на арешт обвинуваченому та ухвалив подальше утримання його під вартою", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, йдеться про керуючого директора двох компаній, які він заснував у землі Саар для міжнародної торгівлі електронними компонентами.

“З січня 2020 по березень 2023 року він 26 разів експортував електронні компоненти для компанії в росії, яка виробляє військову техніку та прилади. Серед них – безпілотник "Орлан-10", який використовується російськими збройними силами в Україні. Компоненти, які постачаються обвинуваченим, є частиною цього типу безпілотників і підпадають під дію Регламенту ЄС про ембарго щодо росії”, - зазначається у повідомленні.

Щоб уникнути санкції ЄС, бізнесмен спочатку імпортував відповідні товари з-за кордону до Німеччини, а потім експортував їх до росії. У деяких випадках через підконтрольну йому компанію в Баден-Вюртемберзі.