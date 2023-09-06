У Німеччині заарештували бізнесмена за постачання росії деталей для безпілотників
19:09 29 серпня Київ, Україна
У Німеччині заарештовано громадянина ФРН російського походження за підозрою у постачанні росії деталей для виробництва безпілотників.
Про це повідомляє німецька Генпрокуратура.
"Вчора (28 серпня - ред.) генеральний прокурор видав ордер на арешт німецько-російського громадянина Вальдемара В. Слідчий суддя федерального суду вручив ордер на арешт обвинуваченому та ухвалив подальше утримання його під вартою", - йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців, йдеться про керуючого директора двох компаній, які він заснував у землі Саар для міжнародної торгівлі електронними компонентами.
“З січня 2020 по березень 2023 року він 26 разів експортував електронні компоненти для компанії в росії, яка виробляє військову техніку та прилади. Серед них – безпілотник "Орлан-10", який використовується російськими збройними силами в Україні. Компоненти, які постачаються обвинуваченим, є частиною цього типу безпілотників і підпадають під дію Регламенту ЄС про ембарго щодо росії”, - зазначається у повідомленні.
Щоб уникнути санкції ЄС, бізнесмен спочатку імпортував відповідні товари з-за кордону до Німеччини, а потім експортував їх до росії. У деяких випадках через підконтрольну йому компанію в Баден-Вюртемберзі.
Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Вальдемар В. переключився на транспортування товарів до росії через Дубай і Литву за допомогою фіктивних одержувачів у третіх країнах.
Загальна вартість незаконно вивезених комплектувальних складає близько 715 тисяч євро.
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