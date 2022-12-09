У Німеччині заарештували 22 підозрюваних у держперевороті

За даними Генпрокуратури ФРН, суд заарештував 22 громадян Німеччини та громадянку Росії, раніше затриманих за підозрою у підготовці державного перевороту.
Ще двох підозрюваних готують до екстрадиції до ФРН із Італії та Австрії.
7 грудня генпрокуратура Німеччини повідомила про запобігання спробі держперевороту. Поліція затримала 25 учасників (двоє було затримано в Італії та Австрії) ультраправого руху рейхсбюргерів, який не визнає існування сучасної ФРН та вірить у можливість відновлення німецького рейху.
За даними влади ФРН, вона планувала захопити Бундестаг і згодом проголосити в Німеччині монархію.
Серед затриманих виявився князь Генріх XIII, чия родина до 1918 року правила у Тюрингії, а також громадянка Росії Віталія Б. За даними слідства, князь намагався за посередництва росіянки вийти на зв'язок з представниками Росії, але підтримку отримати не вдалося.
У кремлі наголосили, що у причетність Росії до спроби держперевороту не вірять навіть у самій Німеччині і не висувають подібних звинувачень на адресу Москви.
Ще двох підозрюваних готують до екстрадиції до ФРН із Італії та Австрії.
7 грудня генпрокуратура Німеччини повідомила про запобігання спробі держперевороту. Поліція затримала 25 учасників (двоє було затримано в Італії та Австрії) ультраправого руху рейхсбюргерів, який не визнає існування сучасної ФРН та вірить у можливість відновлення німецького рейху.
За даними влади ФРН, вона планувала захопити Бундестаг і згодом проголосити в Німеччині монархію.
Серед затриманих виявився князь Генріх XIII, чия родина до 1918 року правила у Тюрингії, а також громадянка Росії Віталія Б. За даними слідства, князь намагався за посередництва росіянки вийти на зв'язок з представниками Росії, але підтримку отримати не вдалося.
У кремлі наголосили, що у причетність Росії до спроби держперевороту не вірять навіть у самій Німеччині і не висувають подібних звинувачень на адресу Москви.
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