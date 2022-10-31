У генштабі росії заявили, що строковики осіннього призову не потраплять на війну. ISW вважає, що саме туди вони й поїдуть

15:21 31 жовтня Київ, Україна

Начальник головного організаційно-мобілізаційного управління генштабу росії Євген Бурдинський заявив, що призваних на строкову службу восени 2022 року не відправлятимуть на війну і в анексовані регіони.



Осінній призов цього року через часткову мобілізацію розпочнеться на місяць пізніше, ніж зазвичай, — 1 листопада. У рамках призову на строкову службу планують надіслати 120 тисяч людей.

«Осінній призов не проходитиме лише у 24 муніципальних утвореннях п'яти суб'єктів російської федерації. Це Республіка Саха (Якутія), Забайкальський, Камчатський та Хабаровський краї, а також Чукотський автономний округ, де призов проводиться лише навесні. Зумовлено це насамперед фізико-географічними умовами вказаних регіонів», – пояснив Бурдинський.





«Важливі історії» пишуть із посиланням на джерело у спецслужбах, що одна з цілей проведення "референдумів" полягала в тому, щоб мати можливість використовувати строковиків у війні та на анексованих територіях. Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що строковиків осіннього призову відправлять якраз на війну. Експерти ISW припускають, що строковиків почнуть посилати в Україну не раніше березня — після проходження чотиримісячних курсів навчання, проте не виключають, що путін може відправити обмежену кількість таких призовників у бій до завершення їхнього чотиримісячного періоду навчання.«Важливі історії» пишуть із посиланням на джерело у спецслужбах, що одна з цілей проведення "референдумів" полягала в тому, щоб мати можливість використовувати строковиків у війні та на анексованих територіях.

За законом, строковиків не можна відправляти за кордон для участі у бойових діях до того, як вони пройдуть чотиримісячні курси у навчальній частині. Але на "своїй" території ці обмеження не діють. Якщо запроваджено військовий стан, строковиків також можна буде відправляти воювати до завершення навчання. На окупованих територіях військовий стан запровадили 19 жовтня.