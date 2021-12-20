У Газпромі впевнені в закінченні будівництва ПП-2 в поточному році

Часу витрачено дуже багато, але попри це російський газопровід Північний потік-2 буде добудований протягом 2021 року.
Про це в п'ятницю, 26 березня, заявив голова ради директорів Газпрому Віктор Зубков.
"Робота активна йде, там залишилося зовсім небагато. Звичайно, в цьому році він буде закінчений, однозначно. Шкода втраченого часу, але так вийшло", - сказав він.
Зубков додав, що на цей момент роботи виконані на 90-92%.
При цьому раніше компанія-учасниця проєкту Uniper оцінила готовність Північного потоку-2 в 98%.
"Робота активна йде, там залишилося зовсім небагато. Звичайно, в цьому році він буде закінчений, однозначно. Шкода втраченого часу, але так вийшло", - сказав він.
Зубков додав, що на цей момент роботи виконані на 90-92%.
При цьому раніше компанія-учасниця проєкту Uniper оцінила готовність Північного потоку-2 в 98%.
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