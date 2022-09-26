У газопроводі Північний потік-2 сталася аварія

17:21 26 вересня Київ, Україна

26 вересня оператор проекту Nord Stream 2 AG повідомляє про різке зниження тиску газу в одній із ниток газопроводу Північний потік-2.

"ЧП на нитці А газопроводу Північний потік-2. Сьогодні вночі диспетчер берегового майданчика Північного потоку-2 зафіксував різке падіння тиску в лінії А. Берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії були негайно оповіщені. Триває розслідування", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, Морське управління Данії повідомило про витік газу біля берегів острова Борнхольм одразу за межами територіальних вод країни у винятковій економічній зоні Данії. Судам радять обходити район НП за 5 миль.