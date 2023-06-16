У Гаазі відповіли на безпідставні звинувачення росії на адресу прокурора МКС

08:37 21 травня Київ, Україна

Після того, як у МВС росії оголосили в розшук прокурора МКС Каріма Хана за неназваною кримінальною статтею, була реакція держав-учасниць Римського статуту. Асамблея цих держав, на основі якої функціонує Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі, висловила глибоке занепокоєння через безпідставні звинувачення на адресу прокурора МКС Каріма Хана. Про це йдеться у заяві Асамблеї.

"Керівництво Асамблеї висловлює жаль у зв'язку з цими актами залякування та неприйнятними спробами підірвати мандат Міжнародного кримінального суду з розслідування, санкцій та запобігання вчиненню тяжких міжнародних злочинів", - йдеться у заяві.

Зазначається, що захист чесноти суду, зокрема його судової та прокурорської незалежності, має основне значення для успішного виконання ним свого мандату: "Ми підтверджуємо нашу повну довіру до МКС як до незалежного та неупередженого суду".

В Асамблеї також закликали всі держави поважати незалежність МКС та "об'єднатися у боротьбі з безкарністю".

Як відомо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна, звинувативши його в незаконній депортації тисячі дітей з України. У кремлі ж поспішили заявити, що росія не визнає юрисдикції МКС і що там вважають "нікчемними" його рішення.