У Гаазі відкрився офіс з розслідування вторгнення росії: крок до створення трибуналу

12:53 03 липня Київ, Україна

3 липня у Гаазі відбулося відкриття Міжнародного офісу з розслідування вторгнення росії в Україну, що є важливим першим кроком у можливому створенні трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва рф, що вчинило агресію.



Цю інформацію повідомляє агентство Reuters.



Повідомляється, що українська влада отримала понад 93 000 повідомлень про військові злочини і звинуватила 207 підозрюваних через національні суди.



Передбачається, що високопоставлені злочинці постануть перед Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі.



Новий Міжнародний офіс із переслідування злочинів агресії (ICPA), також розташований у Гаазі, буде тісно співпрацювати з МКС та постійним всесвітнім судом у справах про військові злочини, щоб заповнити юридичну порожнечу щодо злочинів росії проти України.