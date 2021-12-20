У Гаазі на протестувальників проти карантину нацькували псів

15:09 15 березень Київ, Україна

Поліція із застосуванням кийків, водометів і службових собак розігнала протестувальників проти карантинних заходів в Гаазі, заарештовано двадцять осіб.

Про це повідомляє NOS.



Відзначається, що на акції протесту були присутні значно більше дозволених 200 осіб. При цьому демонстранти не дотримувалися обмежувальних правил - були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції.





Після того, як кількість протестувальників перевищила допустиму норму, правоохоронці звернулися до демонстрантів з проханням покинути акцію протесту. Після відмови, силовики приступили до розгону учасників протесту. При цьому використовувалися водомети, кийки, кінна поліція, а також службові собаки.





За інформацією поліції, двоє протестувальників постраждали від собак. При цьому силовики відзначили, що учасники протесту ображали і атакували кінолога, після чого той зробив попереджувальний постріл, а потім відпустив собаку.

Також під час зіткнення поліціянт штовхнув жінку, яка потрапила під автомобіль, що їхав. У поліції заявили, що це було ненавмисно.



У підсумку протест вдалося розігнати. В ході зіткнень було затримано 20 демонстрантів.