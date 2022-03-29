У Гаазі заарештували колишнього президента Республіки Косово

09:23 06 листопада Київ, Україна





Як повідомляє Спеціалізована прокуратура міжнародного суду по злочинах в Косово, крім Тачі, в слідчий ізолятор відправили колишнього спікера парламенту Косово Кадрі Веселі, одного з польових командирів Визвольної армії Косово Реджепа Селімі і ексглаву парламенту Якупа Краснічі.



У затвердженому обвинувальному висновку говориться, що військові злочини у вигляді незаконних або довільних арештів і затримань, жорстокого поводження, тортур і вбивств, а також злочини проти людяності у вигляді тюремного ув'язнення, інших нелюдських дій - тортур, вбивств, насильницьких зникнень людей і переслідувань - здійснювалися Тачі і його соратниками з березня 1998 року по вересень 1999 року. Обвинуваченого у військових злочинах експрезидента Республіки Косово Хашіма Тачі взяв під варту спеціальний суд по Косово в Гаазі.Як повідомляє Спеціалізована прокуратура міжнародного суду по злочинах в Косово, крім Тачі, в слідчий ізолятор відправили колишнього спікера парламенту Косово Кадрі Веселі, одного з польових командирів Визвольної армії Косово Реджепа Селімі і ексглаву парламенту Якупа Краснічі.У затвердженому обвинувальному висновку говориться, що військові злочини у вигляді незаконних або довільних арештів і затримань, жорстокого поводження, тортур і вбивств, а також злочини проти людяності у вигляді тюремного ув'язнення, інших нелюдських дій - тортур, вбивств, насильницьких зникнень людей і переслідувань - здійснювалися Тачі і його соратниками з березня 1998 року по вересень 1999 року.



Злочини нібито відбувалися по всій території Косово і в Північній Албанії та були здійснені членами Визвольної армії Косово проти сотень мирних жителів і осіб, які не брали участі в бойових діях.



У затвердженому обвинувальному висновку стверджується, що Тачі, Веселі, Селімі і Краснічі несуть за ці злочини індивідуальну кримінальну відповідальність.



Ще влітку Спецпрокуратура міжнародного суду висунула звинувачення в бік президента Тачі за підозрою у військових злочинах, скоєних під час війни в Косово в 1998-1999 роках. На думку прокурорів, він може мати відношення до сотні вбивств, насильства і тортур. Сам Тачі всі звинувачення заперечує.