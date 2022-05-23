У ФСБ РФ не визнали запис розмови Навального з його отруйником

14:27 22 грудня Киев, Украина

І знову служби Росії виправдовують себе, переводячи провину на міфічних агентів спецслужб ворожого Заходу. Як стало відомо сьогодні, 22 грудня, з повідомлення Deutsche Welle, опубліковану в мережі Інтернет розмову Олексія Навального з одним з його отруйників - військовим хіміком з Інституту криміналістики ФСБ, російська служба безпеки назвала "підробкою".

"Розміщене Навальним в мережі Інтернет так зване розслідування про нібито зроблені стосовно нього дії, являє собою сплановану провокацію, спрямовану на дискредитацію ФСБ Росії і співробітників органів федеральної служби безпеки, здійснення якої не було б можливим без організаційної та технічної підтримки іноземних спецслужб", - сказано в повідомленні.

Також в ФСБ вважають "прийомом іноземних спецслужб" технологію "підміна номера абонента", яку Навальний описав, розповідаючи про організацію його телефонної розмови зі своїм ймовірним отруйником.

Силовики впевнені у відсутності можливості встановити реальних учасників розмови при такому телефонному зв'язку, пообіцяли її перевірити і дати процесуальну оцінку.

Нагадаємо, що раніше Навальний оприлюднив розмову з агентом ФСБ. Російський опозиціонер подзвонив співробітникові ФСБ і представився помічником керівника Ради безпеки Росії. Він спробував з'ясувати деталі свого отруєння.