У ФСБ РФ не визнали запис розмови Навального з його отруйником

І знову служби Росії виправдовують себе, переводячи провину на міфічних агентів спецслужб ворожого Заходу. Як стало відомо сьогодні, 22 грудня, з повідомлення Deutsche Welle, опубліковану в мережі Інтернет розмову Олексія Навального з одним з його отруйників - військовим хіміком з Інституту криміналістики ФСБ, російська служба безпеки назвала "підробкою".
Також в ФСБ вважають "прийомом іноземних спецслужб" технологію "підміна номера абонента", яку Навальний описав, розповідаючи про організацію його телефонної розмови зі своїм ймовірним отруйником.
Силовики впевнені у відсутності можливості встановити реальних учасників розмови при такому телефонному зв'язку, пообіцяли її перевірити і дати процесуальну оцінку.
Нагадаємо, що раніше Навальний оприлюднив розмову з агентом ФСБ. Російський опозиціонер подзвонив співробітникові ФСБ і представився помічником керівника Ради безпеки Росії. Він спробував з'ясувати деталі свого отруєння.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии