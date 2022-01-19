У ФРН заблокований один з найбільших у світі сайтів педофілів

В результаті багатомісячного розслідування заблокована діяльність одного з найбільших в світі сайтів педофілів в даркнеті Boystown.
Про це в понеділок, 3 травня, повідомили в німецькому Федеральному відомстві по кримінальних справах (BKA), передає DW.
За даними відомства, мережа налічувала понад 400 тисяч підписників. Обшуки пройшли в семи місцях - в землях Північний Рейн-Вестфалія, Баварія і Гамбург.
Безпосередньо в Німеччині затримали трьох осіб, ще одного німецького громадянина затримали за міжнародним ордером в Парагваї.
Трьох із затриманих підозрюють в адмініструванні порнографічної мережі. А затриманого з Гамбурга підозрюють в тому, що він був одним з найактивніших членів мережі, який з липня 2019 опублікував в ній більше 3,5 тисячі матеріалів.
Всіх цих осіб затримали після обшуків в їхніх квартирах, які відбулися 14 і 15 квітня. Відтоді вони знаходяться під вартою. Чоловіка, заарештованого в Парагваї, найближчим часом повинні видати німецьким правоохоронним органам.
За даними відомства, мережа налічувала понад 400 тисяч підписників. Обшуки пройшли в семи місцях - в землях Північний Рейн-Вестфалія, Баварія і Гамбург.
Безпосередньо в Німеччині затримали трьох осіб, ще одного німецького громадянина затримали за міжнародним ордером в Парагваї.
Трьох із затриманих підозрюють в адмініструванні порнографічної мережі. А затриманого з Гамбурга підозрюють в тому, що він був одним з найактивніших членів мережі, який з липня 2019 опублікував в ній більше 3,5 тисячі матеріалів.
Всіх цих осіб затримали після обшуків в їхніх квартирах, які відбулися 14 і 15 квітня. Відтоді вони знаходяться під вартою. Чоловіка, заарештованого в Парагваї, найближчим часом повинні видати німецьким правоохоронним органам.
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