У ФРН створено кризовий штаб по Україні

У МЗС ФРН заявили про створення кризового штабу в Україні.
"Росія порушує елементарні правила міжнародного порядку", - заявила міністр закордонних справ Анналена Бербок.
Міністр закордонних справ Німеччини пообіцяла спільну реакцію Берліна та партнерів. Про це повідомило відомство у четвер.
Президент Росії Володимир Путін у четвер вранці заявив у телезверненні, що у відповідь на звернення керівників республік Донбасу ухвалив рішення щодо проведення спеціальної військової операції.
Російський лідер наголосив, що до планів Москви не входить окупація українських територій.
Міноборони РФ спростовує інформацію про завдання ними ударів по містах України та стверджує, що цивільному населенню нічого не загрожує, запевнили у відомстві.
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