У ФРН створено кризовий штаб по Україні

10:00 24 лютий Київ, Україна

У МЗС ФРН заявили про створення кризового штабу в Україні.

"Росія порушує елементарні правила міжнародного порядку", - заявила міністр закордонних справ Анналена Бербок.

Міністр закордонних справ Німеччини пообіцяла спільну реакцію Берліна та партнерів. Про це повідомило відомство у четвер.

"Нападом на Україну Росія порушує елементарні правила міжнародного порядку, - зазначила вона. - Ми реагуватимемо разом з нашими партнерами . Ми солідарні із Україною".

Президент Росії Володимир Путін у четвер вранці заявив у телезверненні, що у відповідь на звернення керівників республік Донбасу ухвалив рішення щодо проведення спеціальної військової операції.

Російський лідер наголосив, що до планів Москви не входить окупація українських територій.