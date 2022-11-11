У ФРН продовжили роботу трьох АЕС до 2023 року - Spiegel

У Німеччині ухвалили законопроєкт, завдяки якому три АЕС працюватимуть до 2023 року. Про це повідомляє Spiegel у п'ятницю, 11 листопада.
Сьогодні Бундестаг проголосував за урядовий законопроєкт, згідно з яким три останні АЕС – Isar 2, Emsland та Neckarwestheim 2 – працюватимуть до 15 квітня 2023 року.
За продовження експлуатації трьох АЕС висловилося 375 депутатів, проти – 216 депутатів, 70 утрималися.
Вказано, що дебати з цього питання призвели до серйозної напруженості всередині коаліції, особливо між зеленими та ВДП, поки канцлер Олаф Шольц (СДПН), використовуючи свою політичну роль у кабінеті міністрів, не запропонував законопроєкт.
Як відомо, Німеччина зобов'язалася повністю відмовитись від атомної енергетики до кінця 2022 року. На початку вересня повідомлялося, що до весни 2023 року будуть у режимі очікування дві АЕС – Neckarwestheim та Isar 2. А станцію Emsland таки мали намір закрити у 2022 році.
Сьогодні Бундестаг проголосував за урядовий законопроєкт, згідно з яким три останні АЕС – Isar 2, Emsland та Neckarwestheim 2 – працюватимуть до 15 квітня 2023 року.
За продовження експлуатації трьох АЕС висловилося 375 депутатів, проти – 216 депутатів, 70 утрималися.
Вказано, що дебати з цього питання призвели до серйозної напруженості всередині коаліції, особливо між зеленими та ВДП, поки канцлер Олаф Шольц (СДПН), використовуючи свою політичну роль у кабінеті міністрів, не запропонував законопроєкт.
Як відомо, Німеччина зобов'язалася повністю відмовитись від атомної енергетики до кінця 2022 року. На початку вересня повідомлялося, що до весни 2023 року будуть у режимі очікування дві АЕС – Neckarwestheim та Isar 2. А станцію Emsland таки мали намір закрити у 2022 році.
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