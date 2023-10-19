У Франції повідомили про замінування 14 аеропортів: з 8 провели евакуацію пасажирів

16:20 19 жовтня Київ, Україна

У четвер, 19 жовтня, у Франції повідомили про замінування 14 аеропортів, з восьми довелося провести евакуацію пасажирів, згідно з даними, наданими джерелами та підтвердженими Французьким управлінням цивільної авіації (DGAC).



Про це повідомило агентство AFP, посилаючись на інформацію, опубліковану Le Figaro.



Евакуацію пасажирів було проведено в аеропортах Брест, Каркассон, Ренн, Тарб, Бордо-Меріньяк, Безьє, Монпельє та Нант. DGAC підтвердило отримання "загроз нападу" кількома національними аеропортами, включаючи Нант, але не надало додаткових деталей з огляду на складну обстановку.



Декілька аеропортів також підтвердили евакуацію у своїх офіційних Twitter-повідомленнях (X).



Інформація про замінування надійшла аеропортам електронною поштою. Зауважимо, що в середу, 18 жовтня, мав місце подібний інцидент, коли повідомлення про неправдиві замінування отримали 17 аеропортів, що спричинило значні порушення в їхній роботі та евакуацію з 15 аеропортів.