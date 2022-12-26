У фінському містечку згоріла старовинна церква

08:17 26 грудня Київ, Україна

У Фінляндії у містечку Раут'ярві згоріла старовинна дерев'яна церква 18 століття. Вогонь знищив дерев'яний храм. Про це у неділю, 25 грудня, повідомляє видання Yle.



Зазначається, що загоряння відбулося вранці, коли у церкві йшла різдвяна служба. у цей час у будівлі перебувало до 40 осіб.

"Священник сказав у мікрофон, що у залі пожежа, виходьте через бічні двері. Ці вікна дійсно деренчали, а в холі вже було досить сильне полум'я", - розповіла парафіянка.

Поліція підозрює, що історична дерев'яна церква була підпалена навмисно. У ході виїзної перевірки поліція виявила ознаки злочину.



Зазначається, що трохи згодом неподалік місця НП загорівся житловий будинок, розташований на Торсантії, а в районі було знайдено труп. Поліція з'ясовує, чи пов'язані події між собою.