У Фінляндії зупинені пасажирські потяги через страйк машиністів

19:05 21 травень Київ, Україна

У Фінляндії на добу скасовані майже всі пасажирські потяги через страйк машиністів, які зібралися на страйк, щоб висловити своє невдоволення кадровою політикою державної залізничної компанії VR.

Про це повідомляє Yle в п'ятницю, 21 травня.



Машиністи протестують проти дій роботодавця, який, на їхню думку, порушує чинний трудовий договір. Як вважають машиністи, VR змушує їх працювати у неробочий час. Страйк триватиме добу. Уже в суботу вранці машиністи повернуться до роботи.

Страйк впливає на вантажні перевезення. Всі приміські поїзди транспортної компанії столичного регіону HSL теж скасовані. Залізничні перевезення замінили автобусами, тому автобуси, що курсують на лініях, можуть бути перевантажені.



У свою чергу VR і організація роботодавців Palta вважають страйк незаконним.