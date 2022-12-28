У Фінляндії вкотре перенесли запуск реактора на АЕС

Запуск нового реактора фінської атомної електростанції "Олкілуото", який мав запрацювати протягом грудня, перенесли на весну.
Про це повідомила естонська державна енергетична компанія Eesti Energia у огляді ринку електроенергії, передає ERR.
Згідно з повідомленням, 27 грудня третій реактор АЕС "Олкілуото" було запущено у тестовому режимі.
Реактор, введення якого в експлуатацію відстало від графіка вже на 13 років, було запущено у вересні, після чого в турбінах насосів, що охолоджують, виникли тріщини. Реактор обслуговують чотири турбіни, дві з яких на цей момент замінили, а в інших двох, як і раніше, є тріщини. Вони, ймовірно, виникли під час швидкого перемикання навантаження під час тестового запуску.
Наразі реактор запустили на 11 днів, після чого його зупинять на місяць для додаткової перевірки турбін, а потім відбудеться черговий тестовий запуск на початку лютого.
Оператор станції Teollisuuden Voima розраховує, що реактор запрацює у комерційному режимі 8 березня.
У Eesti Energia зазначили, що це означає, що цієї зими енергія з "Олкілуото-3" не надходитиме до мережі, що викликає певну занепокоєність, оскільки січень і лютий традиційно є найхолоднішими місяцями в регіоні Балтійського моря.
Про це повідомила естонська державна енергетична компанія Eesti Energia у огляді ринку електроенергії, передає ERR.
Згідно з повідомленням, 27 грудня третій реактор АЕС "Олкілуото" було запущено у тестовому режимі.
Реактор, введення якого в експлуатацію відстало від графіка вже на 13 років, було запущено у вересні, після чого в турбінах насосів, що охолоджують, виникли тріщини. Реактор обслуговують чотири турбіни, дві з яких на цей момент замінили, а в інших двох, як і раніше, є тріщини. Вони, ймовірно, виникли під час швидкого перемикання навантаження під час тестового запуску.
Наразі реактор запустили на 11 днів, після чого його зупинять на місяць для додаткової перевірки турбін, а потім відбудеться черговий тестовий запуск на початку лютого.
Оператор станції Teollisuuden Voima розраховує, що реактор запрацює у комерційному режимі 8 березня.
У Eesti Energia зазначили, що це означає, що цієї зими енергія з "Олкілуото-3" не надходитиме до мережі, що викликає певну занепокоєність, оскільки січень і лютий традиційно є найхолоднішими місяцями в регіоні Балтійського моря.
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