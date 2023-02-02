У Фінляндії спростять юридичну процедуру зміни статі

"Прийнявши цей закон, Фінляндія зробила важливий крок на шляху до захисту прав трансгендерних людей, покращення їхнього життя та права на самовизначення", - заявив Матті Піхлаямаа, радник фінського представництва Amnesty International з прав ЛГБТ+.