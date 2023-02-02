У Фінляндії спростять юридичну процедуру зміни статі

Фінський парламент схвалив поправки до законодавства, які, як очікується, спростять процедуру зміни юридично визнаної статі.
Про це повідомляє AP.
Поправки передбачають, що трансперсони, які досягли 18-річного віку, зможуть юридично змінити свою стать шляхом подання особистої заяви без обов'язкового психіатричного огляду та довідки про стан репродуктивного здоров'я.
Щоб запобігти зловживанням, такі заяви можна буде подавати лише раз на рік.
Також скасовуєтья положення, яке вимагало від трансгендерних людей надати медичну довідку про безпліддя чи стерилізацію перед юридичною зміною статі - фактично раніше у Фінляндії ті, хто змінював стать, не міг народити дітей.
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін раніше заявляла, що схвалення поправок є пріоритетом останніх двох місяців роботи її уряду, після чого в країні відбудуться вибори. Очікується, що після голосування в парламенті поправки набудуть чинності найближчим часом.
Про це повідомляє AP.
Поправки передбачають, що трансперсони, які досягли 18-річного віку, зможуть юридично змінити свою стать шляхом подання особистої заяви без обов'язкового психіатричного огляду та довідки про стан репродуктивного здоров'я.
Щоб запобігти зловживанням, такі заяви можна буде подавати лише раз на рік.
Також скасовуєтья положення, яке вимагало від трансгендерних людей надати медичну довідку про безпліддя чи стерилізацію перед юридичною зміною статі - фактично раніше у Фінляндії ті, хто змінював стать, не міг народити дітей.
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін раніше заявляла, що схвалення поправок є пріоритетом останніх двох місяців роботи її уряду, після чого в країні відбудуться вибори. Очікується, що після голосування в парламенті поправки набудуть чинності найближчим часом.
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