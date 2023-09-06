У Фінляндії спрощують процедуру аборту

17:02 30 серпня Київ, Україна

У Фінляндії з 1 вересня набирають чинності законодавчі зміни, згідно з якими спрощується процедура аборту

Про це повідомляє Yle.

"З 1 вересня 2023 року доступ до послуг з переривання вагітності у Фінляндії стане легшим, оскільки набуває чинності довгоочікувана законодавча реформа", - йдеться у повідомленні.

У жовтні минулого року парламент Фінляндії проголосував за оновлення законодавства країни щодо абортів, що полегшило доступ до процедури. До цього у Фінляндії діяло жорстке законодавство абортів, прийняте ще в 1970-х роках, що вимагало схвалення двох лікарів для переривання вагітності.



Відповідно до змін, для переривання вагітності жінці не потрібно буде отримувати висновок двох лікарів, а до 12 тижня вагітності аборт буде можливим за бажанням самої вагітної. Раніше жінці необхідно було обґрунтувати, чому вона хоче перервати вагітність. Оскільки зараз медичний висновок не буде потрібний, достатньо буде одного візиту до лікаря. Лікар повинен буде провести обстеження та визначити терміни вагітності.



У Міністерстві соціальної політики та охорони здоров'я Фінляндії наголосили на необхідності цих змін для забезпечення права вагітної жінки на самовизначення.



Після вступу змін до закону в силу Фінляндія стане однією з найбільш ліберальних європейських країн щодо абортів.



За даними Державного департаменту охорони здоров'я, у Фінляндії щороку роблять близько 7 тисяч абортів.