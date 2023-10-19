У Фінляндії почастішали спроби онлайн-шпигунства з боку росії

У службі безпеки і розвідки Фінляндії (Supo) заявили, що після початку повномасштабної війни росії проти України та вступу Фінляндії до НАТО держава стикається зі зростаючими загрозами з боку рф, в тому числі кібератаками та дезінформацією.
Про це пише Supo.
Після видворення кількох дипломатів із Гельсінкі росія перенесла фокус збору розвідданих в онлайн. У червні президент Фінляндії оголосив про видворення дев'ятьох осіб із російського посольства, заявивши, що "їхні дії суперечили Віденській конвенції про дипломатичні відносини". Норвегія та Швеція також останніми місяцями вислали низку росіян, звинувативши їх у роботі на розвідку.
Після видворення кількох дипломатів із Гельсінкі росія перенесла фокус збору розвідданих в онлайн. У червні президент Фінляндії оголосив про видворення дев'ятьох осіб із російського посольства, заявивши, що "їхні дії суперечили Віденській конвенції про дипломатичні відносини". Норвегія та Швеція також останніми місяцями вислали низку росіян, звинувативши їх у роботі на розвідку.
Зазначається, що важливі сфери інтересу російських шпигунів охоплюють членство Фінляндії в НАТО, підтримку України та пошук шляхів ухилення від санкцій через Фінляндію.
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