У Фінляндії почастішали спроби онлайн-шпигунства з боку росії

"Очевидно, що росія має потенціал у кіберсфері, тому ми готові. Ми оцінюємо ймовірність того, що росія продовжить здійснювати атаки, під час яких хакери блокують для користувачів доступ до сервісів, інформаційних систем, пристроїв та інших ресурсів", - сказала аналітик служби розвідки Суві Альварі.