У Фінляндії передумали будувати високошвидкісну залізничну магістраль у рф

11:11 12 серпня Київ, Україна

Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Скіннарі (СДП) пропонує уряду переглянути плани щодо будівництва нової залізничної гілки у східному напрямку Itärata через розв'язану росією війну в Україні.

«Цілком очевидно, що проєкт Itärata та діяльність його проєктної компанії мають бути припинені», — сказав чиновник у розмові з Yle.

За його словами, гроші, що вивільнилися, — кілька млрд євро — варто направити на розвиток іншої залізничної гілки. Наприклад, на дорогу, що з'єднує міста Хейнола та Міккелі на півдні країни.