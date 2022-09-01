У Фінляндії передумали будувати високошвидкісну залізничну магістраль у рф

Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Скіннарі (СДП) пропонує уряду переглянути плани щодо будівництва нової залізничної гілки у східному напрямку Itärata через розв'язану росією війну в Україні.
За його словами, гроші, що вивільнилися, — кілька млрд євро — варто направити на розвиток іншої залізничної гілки. Наприклад, на дорогу, що з'єднує міста Хейнола та Міккелі на півдні країни.
Видання уточнює, що Східна залізниця мала покращити транспортне сполучення між Гельсінкі та східною частиною Фінляндії, а також сприяти розвитку туризму та торгівлі з росією.
На початку липня стало відомо про відмову фінів відновлювати рух поїздів «Алегро» між Гельсінкі та Санкт-Петербургом через накладені на РЗ європейські санкції.
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