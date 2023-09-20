У Фінляндії розпочалося будівництво авіабази для винищувачів F-35

18:55 20 вересня Київ, Україна

У фінському місті Рованіємі розпочалося будівництво авіабази для майбутнього розміщення багатоцільових винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35.



Про це повідомляє Yle.



Перші екземпляри винищувачів F-35 планується доставити до Рованіємі до 2026 року, і передбачається, що вони будуть використовуватися протягом десятиліть, аж до 2060-х років.



Підготовчі роботи для будівництва авіабази було розпочато у червні поточного року, і реальне будівництво стартувало у вересні. Передбачається, що процес будівництва буде завершено до 2027 року.



За оцінками, вартість будівництва авіабази в Рованіємі становитиме приблизно 150 мільйонів євро.