10:52 16 червня Київ, Україна

Монумент російського революціонера, який знаходиться в місті Котка, спочатку хотіли залишити на місці з інформаційною табличкою. Однак пізніше влада Фінляндії вирішила повністю демонтувати статую.





Знесення означає, що на вулицях Фінляндії не буде великих пам'яток російському революціонеру і політику.

Влада зазначила, що пропозиція про знесення надійшла одночасно від міської ради та місцевих жителів, у якій стверджувалося, що статую слід перенести до місцевого музею, оскільки пам'ятник ображає пам'ять людей, які загинули внаслідок радянських військових злочинів.

Ще до вторгнення росії в Україну статуя була предметом багаторічних інтенсивних дебатів на місцевому рівні і кілька разів зазнавала актів вандалізму та ушкоджень.



Статуя Леніна, створена естонським художником Матті Варікіним, була подарована у 1979 році містом-побратимом Котки Таллінном, який на той час ще був частиною Радянського Союзу.