В Євросоюзі введено єдиний мобільний проїзний

20:17 01 жовтень Київ, Україна

Мобільні проїзні Eurail або Interrail, які доступні для неєвропейських і європейських громадян відповідно, можна придбати за 11 місяців до початку поїздки, і мандрівники можуть вибрати дату початку, коли вони будуть готові вирушити в дорогу.



Розробка перепустки включала об'єднання систем і процесів понад 35 операторів в єдине цифрове рішення з урахуванням складності гнучкого денного квитка для кількох країн.



Проїзні, які були доступні в онлайн-магазинах Eurail і Interrail з 21 вересня, можна додати на мобільний телефон через додаток Rail Planner, який дозволяє пасажирам планувати свою подорож і відстежувати свої поїздки.



Мобільна перепустка покращує перевірку квитків, оскільки пасажирам більше не потрібно заповнювати паперовий щоденник подорожей, натомість додаючи поїздки з планувальника додатку в мобільний проїзний перед посадкою на потяг. Потім пасажири показують свій мобільний квиток бортовому персоналу, який може підтвердити проїзний, візуально перевіривши маршрут і відсканувавши штрих-код у додатку.



Цифрова перепустка періодично перевіряється системою Eurail, щоб гарантувати її дійсність і запобігти шахрайству, тобто пасажири повинні бути онлайн не рідше одного разу на три дні. Eurail запустила попередню пропозицію, що дозволяє обмінювати або повертати всі мобільні проїзні Eurail і Interrail, придбані у вересні і жовтні, без додаткових витрат, якщо мандрівники відкладають або скасовують поїздку.