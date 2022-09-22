У Євросоюзі розповіли механізм для вступу України

12:50 22 вересня Київ, Україна

Переговори щодо вступу до Євросоюзу – це процес адаптації країни-кандидата до європейських правил, у якому кожен етап потребує згоди всіх країн ЄС.

Про майбутній механізм вступу України в інтерв'ю розповіла заступниця гендиректора Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення Єврокомісії Катаріна Матернова.

"Їх називають переговорами, але це насправді не переговори. Це – процес впровадження в Україні європейських норм, правил, директив та регуляцій, їхнє перенесення до системи українського законодавства". Кожен подальший крок у цьому процесі, у процесі розширення ЄС, потребує одностайної згоди всіх держав-членів. І таких кроків у цьому процесі багато. Тому це, на превеликий жаль, не є спринтом. Це марафон із великою кількістю блок-постів на цій дорозі. І буде багато перешкод на заваді, які вам доведеться розчищати", - пояснила Матернова.

Вона зазначила, що виконання рекомендацій, наданих Україні разом із статусом кандидата, не означає автоматичного початку переговорів. За її словами, Києву потрібно буде попрацювати над побудовою консенсусу всередині ЄС для запуску переговорів.



Матернова також наголосила на перших кроках України щодо виконання семи рекомендацій ЄС.