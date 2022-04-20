В Євросоюзі з'явиться відомство по боротьбі з відмиванням грошей

Відмивання грошей залишається великою проблемою для ЄС, тому влада ухвалила рішення створити орган, який вирішить цю проблему.
Про це сказав на пресконференції в Брюсселі виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
Він зазначив, що, незважаючи на зусилля ЄС і міжнародного співтовариства, відмивання грошей залишається великою проблемою. Свідчення тому - недавні гучні скандали, які торкнулися певних банків в Європі в 2019 році. При тому, що законодавство ЄС проти відмивання грошей зараз є одним з найжорсткіших у світі, воно має слабкі місця, які повинні бути закриті.
Він підкреслив, що створення AMLA є одним з кроків в цьому напрямку. Другим кроком є створення загального пакета інструкцій, які покликані посилити і скоординувати зобов'язання всіх країн-членів ЄС в боротьбі з відмиванням грошей.
Нарешті, третій крок - встановлення загальної для всіх країн ЄС "стелі" на готівкові перекази в обсязі до 10 000 євро - європейські уряди можуть встановлювати менший "поріг" для готівкових операцій, але не допускати перевищення загальноєвропейської межі.
Домбровскіс окремо підкреслив, що вся система ЄС по боротьбі з відмиванням грошей терміново потребує технологічного вдосконалення, що є особливо очевидним з огляду на бурхливий розвиток криптовалюти, які все ширше використовуються для відмивання грошей та інших кримінальних дій.
Нарешті, третій крок - встановлення загальної для всіх країн ЄС "стелі" на готівкові перекази в обсязі до 10 000 євро - європейські уряди можуть встановлювати менший "поріг" для готівкових операцій, але не допускати перевищення загальноєвропейської межі.
Домбровскіс окремо підкреслив, що вся система ЄС по боротьбі з відмиванням грошей терміново потребує технологічного вдосконалення, що є особливо очевидним з огляду на бурхливий розвиток криптовалюти, які все ширше використовуються для відмивання грошей та інших кримінальних дій.
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