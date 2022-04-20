В Євросоюзі з'явиться відомство по боротьбі з відмиванням грошей

11:07 21 липня Київ, Україна

Відмивання грошей залишається великою проблемою для ЄС, тому влада ухвалила рішення створити орган, який вирішить цю проблему.

Про це сказав на пресконференції в Брюсселі виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Ми пропонуємо створити новий орган ЄС проти відмивання грошей - AMLA (EU Anti Money Laundering Authority). Він повинен посилити нагляд над зусиллями всіх країн-членів ЄС з боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму. AMLA не замінюватиме національні органи, але координуватиме їхню діяльність, щоб забезпечити правильне і результативне застосування правил ЄС в кожній країні. AMLA буде прямо залучений в супровід тільки окремих особливо ризикованих фінансових інститутів, що оперують у багатьох країнах ЄС, або в разі необхідності негайних дій щодо запобігання загрозам", - сказав Домбровскіс.

Він зазначив, що, незважаючи на зусилля ЄС і міжнародного співтовариства, відмивання грошей залишається великою проблемою. Свідчення тому - недавні гучні скандали, які торкнулися певних банків в Європі в 2019 році. При тому, що законодавство ЄС проти відмивання грошей зараз є одним з найжорсткіших у світі, воно має слабкі місця, які повинні бути закриті.

"Нам потрібно досягти кращої координації між країнами ЄС в боротьбі з транскордонними фінансовими злочинами. Нарешті, весь ланцюг є настільки міцним, наскільки міцним є його слабка ланка, тому злочинці швидко використовують будь-які слабкі місця, які вони можуть знайти", - зазначив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії.

Він підкреслив, що створення AMLA є одним з кроків в цьому напрямку. Другим кроком є створення загального пакета інструкцій, які покликані посилити і скоординувати зобов'язання всіх країн-членів ЄС в боротьбі з відмиванням грошей.



Нарешті, третій крок - встановлення загальної для всіх країн ЄС "стелі" на готівкові перекази в обсязі до 10 000 євро - європейські уряди можуть встановлювати менший "поріг" для готівкових операцій, але не допускати перевищення загальноєвропейської межі.



Домбровскіс окремо підкреслив, що вся система ЄС по боротьбі з відмиванням грошей терміново потребує технологічного вдосконалення, що є особливо очевидним з огляду на бурхливий розвиток криптовалюти, які все ширше використовуються для відмивання грошей та інших кримінальних дій.