Євросоюз планує розпочати торгівлю з країнами Центральної Азії в обхід росії

ЄС готовий почати торгівлю з країнами Центральної Азії, використовуючи нові транспортні коридори, які не залежать від росії, так званим Транскаспійським коридором.
Про це написав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своєму офіційному блозі.
За його словами, величезний потенціал Центральної Азії пов'язаний із постачанням енергоносіїв та «критично важливої сировини». По нових транспортних коридорах з ЄС до Центральної Азії. Їхній розвиток він обговорював під час візиту до Казахстану 16–17 листопада.
До країн Центральної Азії належать Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменія та Таджикистан.. Усі країни, окрім Туркменії, входять до спільного з росією військового блоку ОДКБ.
Країни ЦА формально не приєдналися до міжнародних санкцій проти росії, але фактично їх виконують.
Після цієї заяви росія призупинила відвантаження нафти з Казахстану, яка йшла на експорт до Європи через порт Новоросійська. Згодом москва ще раз перекривала експорт казахстанської нафти до ЄС. На тлі цього Токаєв доручив уряду знайти альтернативні маршрути для експорту та доставки вантажів.
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