Євросоюз планує розпочати торгівлю з країнами Центральної Азії в обхід росії

11:45 21 листопада Київ, Україна

ЄС готовий почати торгівлю з країнами Центральної Азії, використовуючи нові транспортні коридори, які не залежать від росії, так званим Транскаспійським коридором.

Про це написав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своєму офіційному блозі.

«Очевидно, що росія, а також Китай грали і продовжують відігравати важливу роль у регіоні. Очевидно, що регіон прагне диверсифікувати свої відносини і що вони розглядають ЄС як партнера. Ми, у свою чергу, зацікавлені в тому, щоб скористатися цими змінами», — написав Боррель.

За його словами, величезний потенціал Центральної Азії пов'язаний із постачанням енергоносіїв та «критично важливої сировини». По нових транспортних коридорах з ЄС до Центральної Азії. Їхній розвиток він обговорював під час візиту до Казахстану 16–17 листопада.



До країн Центральної Азії належать Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменія та Таджикистан.. Усі країни, окрім Туркменії, входять до спільного з росією військового блоку ОДКБ.



Країни ЦА формально не приєдналися до міжнародних санкцій проти росії, але фактично їх виконують.

«Санкції є санкції, ми не повинні їх порушувати, тим більше ми отримуємо повідомлення щодо того, що у разі порушення санкцій пройдуть так звані вторинні санкції з боку Заходу щодо нашої економіки», — пояснив спільну позицію президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Після цієї заяви росія призупинила відвантаження нафти з Казахстану, яка йшла на експорт до Європи через порт Новоросійська. Згодом москва ще раз перекривала експорт казахстанської нафти до ЄС. На тлі цього Токаєв доручив уряду знайти альтернативні маршрути для експорту та доставки вантажів.